В 7 выпуске шоу У кого больше? Анна Олицкая и Анастасия Кошман покоряют Вьетнам. Девушки будут собирать кокосы и кешью, узнают правду о местном эликсире молодости и встретятся со своими самыми большими страхами.

Победительница получит в подарок посещение дорогостоящих СПА-процедур, а проигравшая попробует местный специалитет – ей придется съесть большую живую личинку! Правда, для победы ведущим У кого больше? придется пройти через такие испытания, что личинка может показаться им цветочками. Аня будет ловить крыс голыми руками, а Настя научится ставить ловушки на угрей. Кто победит и отправится нежиться в лечебную ванну? Смотри в шоу У кого больше? 7 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 6