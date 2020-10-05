Не пропусти 6 выпуск тревел-шоу У кого больше? 1 сезон от 05.10.2020 и посмотри, как Оля Манько осталась голая-босая после поисков золота, а Максим Узол боролся с учителем рисования за право преподавать в африканской школе.

Какая первая мысль возникает, когда слышишь название острова Мадагаскар? Безумные пингвины, король лемуров Джулиан и симпатичный гиппопотам Глория… Однако Макс и Оля встретили не популярных анимационных персонажей, а голод, бедность, страшные болезни и, конечно, проблемы с трудоустройством. Чтобы заработать как можно больше денег и спасти себя от тет-а-тета с опасными змеями, влюбленные супруги будут искать счастье в золоте и мусоре, учить африканских детей информатике без компьютера, откачивать канализационные отходы и стирать грязное белье мадагаскарцев! Кто победит на этот раз - Максим или Оля? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн проект У кого больше? 1 сезон 6 выпуск на сайте Нового канала.

У кого больше? 5 выпуск смотреть онлайн на Новом канале