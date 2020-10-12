У 7 випуску шоу У кого більше? Анна Олицька і Анастасія Кошман підкорюють В’єтнам. Дівчата збиратимуть кокоси і кешью, дізнаються правду про місцевий еліксир молодості і зустрінуться зі своїми найбільшими страхами.

Переможниця отримає в подарунок відвідування дорогих СПА-процедур, а та, що програла, спробує місцевий специалітет – їй доведеться з’їсти велику живу личинку! Правда, для перемоги ведучим У кого більше? доведеться пройти через такі випробування, що личинка може здатися їм квіточками. Аня буде ловити щурів голими руками, а Настя навчиться ставити пастки на вугрів. Хто переможе і відправиться ніжитися в лікувальну ванну? Дивись в шоу У кого більше? 7 випуск онлайн.

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 6