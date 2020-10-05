Не пропусти 6 випуск тревел-шоу У кого більше? 1 сезон від 05.10.2020 та побач, як Оля Манько залишилася гола-боса після пошуків золота, а Максим Узол боровся з вчителем малювання за право викладати в африканській школі.

Яка перша думка виникає, коли чуєш назву острова Мадагаскар? Божевільні пінгвіни, король лемурів Джуліан і симпатичний гіпопотам Глорія… Однак Макс та Оля зустріли не популярних анімаційних персонажів, а голод, бідність, страшні хвороби та, звісно, проблеми з працевлаштуванням. Щоб заробити якомога більше грошей та врятувати себе від тет-а-тету з небезпечними зміями, закохане подружжя шукатиме щастя в золоті та смітті, навчатиме африканських дітей інформатики без комп’ютера, викачуватиме каналізаційні відходи та пратиме брудну білизну мадагаскарців! Хто переможе цього разу - Макс чи Оля? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн проект У кого більше? 1 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу.

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