В 5 выпуске проекта У кого больше? 1 сезон от 28.09.2020 на ринг вышли Алина Мисечко и Валентин Чернявский. Ведущие попали на райский остров Шри-Ланка, где их ждали не кокосы, теплый океан и отдых 24/7, а три дня адской работы! Приготовься, будет по-настоящему жарко. Первый же день перевернул представление Валика и Алины об острове мечты! Еще в Киеве пара отчаянных журналистов договорилась о предстоящих местах работы. Валентину повезло больше, ведь он должен был добывать драгоценные сапфиры, рубины и алмазы. Алина же нашла работу по душе – артисткой в ​​театре ланкийских танцев. Журналистка перед поездкой даже на хореографические занятия успела походить! Однако не тут-то было! Уже на Шри-Ланке их мечты об огромном заработке разрушились, как карточный домик. Алина вообще не понимала, что такое ланкийские танцы, а Валика послали на шахту лунного камня. Удалось ли журналистам выкрутиться? Смотри онлайн тревел-программу У кого больше? 1 сезон 5 выпуск и стань свидетелем того, как Валентин стал охотником за кобрами, а Алина искала «золото» в слоновьем кале.

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