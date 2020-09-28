У 5 випуску проекту У кого більше? 1 сезон від 28.09.2020 на ринг вийшли Аліна Мисечко та Валентин Чернявський. Ведучі потрапили на райський острів Шрі-Ланка, де на них чекали не кокоси, теплий океан і відпочинок 24/7, а три дні пекельної роботи! Приготуйся, буде по-справжньому спекотно. Перший же день перевернув уявлення Валіка й Аліни про острів мрії! Ще в Києві пара відчайдушних журналістів домовилися про майбутні місця роботи. Валентину пощастило найбільше, адже він мав добувати дорогоцінні сапфіри, рубіни й алмази. Аліна ж знайшла роботу до душі – артисткою в театрі ланкійських танців. Ведуча перед поїздкою навіть на хореографічні заняття встигла походити! Однак не так сталося, як гадалося! Уже на Шрі-Ланці їхні мрії про величезний заробіток зруйнувалися, як картковий будинок. Аліна взагалі не тямила, що таке ланкійські танці, а Валіка послали на копальну місячного каменя. Чи вдалося журналістам викрутитися? Дивись онлайн тревел-програму У кого більше? 1 сезон 5 випуск і стань свідком того, як Валентин став мисливцем за кобрами, а Аліна шукала «золото» в слонячому калі.

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