В 4 выпуске У кого больше? Аня станет лицом ресторана в Джакарте, а Настя будет целоваться с индонезийцем. Какие работы достанутся девушкам на этот раз? Узнай прямо сейчас! Победительница своими глазами увидит чудеса молекулярной кухни, а проигравшей придется познакомиться со специфическими методами местной нетрадиционной медицины.

Аня и Настя будут плакать от ужаса, когда увидят, в каких условиях им придется работать! Украинским ведущим придется купаться в грязи и ночевать в нищете, и все это – ради победы. Узнай, кого из девушек покусают местные ядовитые пчелы в наказание за проигрыш! Смотри У кого больше? 1 сезон 4 выпуск от 21.09.2020 на Новом канале.

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