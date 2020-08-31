В 1 выпуске У кого больше? супруги Макс Узол и Оля Манько будут соревноваться между собой в умении зарабатывать деньги.

Макс научится делать массаж для лошадей и попытается торговать кокосами на острове, где этот орех растет на каждом шагу. Оля научится танцевать местный танец сегу, попробует себя в роли уборщицы общественного туалета и познакомится с местным политиком! Влиятельный мужчина положит глаз на симпатичную украинку. В Оле будут бороться два чувства – верность мужу и желание победить. Кто заработает больше рупий и получит награду? Узнай прямо сейчас – смотри У кого больше? 1 выпуск от 31.08.2020 на Новом канале.

У кого больше? 1 cезон