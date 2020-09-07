Video: Аня лізе в смердючу річку, а Настя збирає сірку на вулкані. У кого більше? Сезон 1. Випуск 2

Дивіться онлайн шоу У кого більше 2 випуск на Новому каналі. Нове шоу У кого більше ефір від 07.09.2020, дивіться онлайн 2 випуск
Новий канал / У кого більше / Сезон 1 / Аня лізе в смердючу річку, а Настя збирає сірку на вулкані. У кого більше? Сезон 1. Випуск 2
07 вересня

Аня лізе в смердючу річку, а Настя збирає сірку на вулкані. У кого більше? Сезон 1. Випуск 2

У 2 випуску У кого більше? на Новому каналі Настя Кошман та Аня Олицька влаштують одна одній «солодке життя»! Журналістки вирушать на Балі. Там на них чекає зовсім не райська насолода, а справжнісінька пекельна праця. Відпочити вдасться тільки тій, яка заробить більше грошей – переможниця 2 випуску У кого більше? отримає повний спектр СПА-послуг. А на ту, яка програла, чекає покарання. Такі умови проекту!

На Балі Аня Олицька продаватиме власноруч виготовлені прикраси і буде носити важкі кошики на голові, просто як місцеві жінки. Настя Кошман спробує себе в ролі таксистки і познайомиться ближче з місцевими павуками. Дізнайся, хто переміг, – дивись У кого больше? 1 сезон 2 випуск від 07.09.2020.

У кого більше? 1 випуск дивитися онлайн на Новому каналі

Аня лізе в смердючу річку, а Настя збирає сірку на вулкані. У кого більше? Сезон 1. Випуск 2
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