У 2 випуску У кого більше? на Новому каналі Настя Кошман та Аня Олицька влаштують одна одній «солодке життя»! Журналістки вирушать на Балі. Там на них чекає зовсім не райська насолода, а справжнісінька пекельна праця. Відпочити вдасться тільки тій, яка заробить більше грошей – переможниця 2 випуску У кого більше? отримає повний спектр СПА-послуг. А на ту, яка програла, чекає покарання. Такі умови проекту!

На Балі Аня Олицька продаватиме власноруч виготовлені прикраси і буде носити важкі кошики на голові, просто як місцеві жінки. Настя Кошман спробує себе в ролі таксистки і познайомиться ближче з місцевими павуками. Дізнайся, хто переміг, – дивись У кого больше? 1 сезон 2 випуск від 07.09.2020.

У кого більше? 1 випуск дивитися онлайн на Новому каналі