Не пропусти погоню за деньгами на острове Суматра – смотри онлайн шоу У кого больше? 1 сезон 17 выпуск от 06.03.2021 на сайте Нового канала!

Влюбленные голубки – Ольга Манько и Макс Узол – снова стали заклятыми врагами и охотниками за большим заработком. Чтобы получить возможность понежиться в сказочном спа в дорогом отеле на бедном острове, парочка была готова на все. Ольга Манько переступила через себя и искала счастье на дне грязной реки. Правда, не совсем счастье, а гадких червей. Но и это не самое страшное. Ради денег Оля решилась поцеловать живого сома! А вот Макс Узол в погоне за победой забыл о своей безопасности и попал в долговую яму. Что же произошло? Ты не можешь этого пропустить – смотри онлайн проект У кого больше? 17 выпуск от 06.03.2021.

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 16