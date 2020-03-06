Video: Жахи Суматри: Оля зрадила чоловіку з сомом, а Макс «попав» на гроші. У кого більше? Сезон 1. Випуск 17

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06 березня

Жахи Суматри: Оля зрадила чоловіку з сомом, а Макс «попав» на гроші. У кого більше? Сезон 1. Випуск 17

Не пропусти гонитву за грошима на острові Суматра – дивись онлайн шоу У кого більше? 1 сезон 17 випуск від 06.03.2021 на сайті Нового каналу!

Закохані голубки – Ольга Манько та Макс Узол – знову стали запеклим ворогами та мисливцями за більшим заробітком. Щоб отримати можливість поніжитись у казковому спа в найдорожчому готелі на найбіднішому острові, парочка була готова на все. Ольга Манько переступила через себе та шукала щастя на дні брудної річки. Щоправда, не зовсім щастя, а бридких черв’яків. Але і це не найстрашніше. Заради грошей Оля наважилася поцілувати живого сома! А от Макс Узол у гонитві за перемогою забув про свою безпеку та потрапив у боргову яму. Що ж сталося? Ти не можеш цього пропустити – дивись онлайн проект У кого більше? 17 випуск від 06.03.2021.

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 16

Жахи Суматри: Оля зрадила чоловіку з сомом, а Макс «попав» на гроші. У кого більше? Сезон 1. Випуск 17
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