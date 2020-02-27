Валентин Чернявский и Алина Мисечко в У кого больше? 1 сезон 16 выпуск от 27.02.2021 приехали в колоритную Индию для того, чтобы решить извечный спор: кто же сможет заработать больше? А помогут им это сделать три адских дня, которые они проведут в рабочем поте. К счастью, муки ведущих окупятся! Тот, кто выиграет пари, получит приз – ночь в президентском номере самого дорогого отеля Джайпура. А кому сегодня не повезет, пройдет адские муки медицинской процедурой вамана, суть которой – очистить организм рвотой. Ты точно не можешь этого пропустить!

Алина и Валик пройдут семь кругов индийского ада: будут ублажать уборкой богатую индуску, обманом проберутся на хлопковый завод, будут искать счастья в священном коровьем дерьме и станут белыми воронами на традиционной свадьбе. И главное дело – будут чистить уши индусов и бороться в грязи. Кому какая работа достанется? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн 16 выпуск шоу У кого больше? от 27.02.2021.

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 15