Смотри онлайн У кого больше? 1 сезон 15 выпуск от 13.02.2021 на сайте Нового канала прямо сейчас!

Супружеская пара – Макс Узол и Ольга Манько – отправятся на Занзибар. На острове им придется буквально выживать три тяжелых дня. Тот, кто заработает больше денег, получит возможность провести время за шикарным ужином с морепродуктами на острове-призраке. Тот, кто проиграет, будет наказан и прыгнет с высокой скалы в бурлящий Индийский океан. В тревел-шоу У кого больше? 2021 Ольга Манько будет работать официанткой, танцевать тверк и помогать зловещему шаману. А ее муж Макс Узол устроится работать охранником, будет ловить морских ежей и собирать специи. Кто из них сможет сорвать джек-пот и провести незабываемый вечер на побережье? А кто прыгнет со скалы? Это ты узнаешь в тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 15 выпуск от 13.02.2021 на Новом канале!

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 14