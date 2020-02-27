Валентин Чернявський та Аліна Мисечко в У кого більше? 1 сезон 16 випуск від 27.02.2021 приїхали до колоритної Індії для того, щоб розв’язати одвічну суперечку: хто ж зможе заробити більше? А допоможуть їм це зробити три пекельних дні, які вони проведуть у робочому поті. На щастя, муки ведучих окупляться! Той, хто виграє парі, отримає приз – ніч у президентському номері найдорожчого готелю Джайпуру. А кому сьогодні не пощастить, пройде пекельні муки медичною процедурою вамана, суть якої – очистити організм блювотою. Ти точно не можеш цього пропустити!

Аліна та Валік пройдуть сім кіл індійського пекла: догоджатимуть прибиранням заможній індусці, оманою проберуться на бавовняний завод, шукатимуть щастя у священному коров’ячому лайні та стануть білими воронами на традиційному весіллі. І головна справа – чиститимуть вуха індусів і боротимуться в багнюці. Кому яка робота дістанеться? Дізнайся за мить – дивись онлайн 16 випуск шоу У кого більше? від 27.02.2021

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