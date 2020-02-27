Video: Індія, така Індія: священне коров’яче лайно та традиційне весілля з білою людиною. У кого більше? Сезон 1. Випуск 16

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27 лютого

Індія, така Індія: священне коров’яче лайно та традиційне весілля з білою людиною. У кого більше? Сезон 1. Випуск 16

Валентин Чернявський та Аліна Мисечко в  У кого більше? 1 сезон 16 випуск від 27.02.2021 приїхали до колоритної Індії для того, щоб розв’язати одвічну суперечку: хто ж зможе заробити більше? А допоможуть їм це зробити три пекельних дні, які вони проведуть у робочому поті. На щастя, муки ведучих окупляться! Той, хто виграє парі, отримає приз – ніч у президентському номері найдорожчого готелю Джайпуру. А кому сьогодні не пощастить, пройде пекельні муки медичною процедурою вамана, суть якої – очистити організм блювотою. Ти точно не можеш цього пропустити!

Аліна та Валік пройдуть сім кіл індійського пекла: догоджатимуть прибиранням заможній індусці, оманою проберуться на бавовняний завод, шукатимуть щастя у священному коров’ячому лайні та стануть білими воронами на традиційному весіллі. І головна справа – чиститимуть вуха індусів і боротимуться в багнюці. Кому яка робота дістанеться? Дізнайся за мить – дивись онлайн 16 випуск шоу У кого більше? від 27.02.2021

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 15

Індія, така Індія: священне коров’яче лайно та традиційне весілля з білою людиною. У кого більше? Сезон 1. Випуск 16
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