Смотри онлайн тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 14 выпуск от 06.02.2021 на сайте Нового канала и узнай, почему Аня Олицкая и Настя Кошман больше никогда не поедут в экзотический Вьетнам!

Чтобы переплюнуть друг друга, заработать больше денег и уберечь свой желудок от гадких личинок, заклятые подруги готовы на все, даже попрощаться с нервной системой. Сначала все будет напоминать сказку: Аня овладеет популярной и хорошо оплачиваемой профессией барбера, а Настя – собственными руками будет делать настоящий шелк. Однако не все так радостно, как оно кажется. Олицкая никогда не держала ножниц и машинки в руках! Хуже будет Кошман – она ​​будет перебирать мертвые личинки шелкопрядов. А дальше – настоящий треш-контент. Гадкие жабы, свиные головы и внутренности и вонючая рыба. Ты должен это увидеть – смотри онлайн 14 выпуск программы У кого больше? от 06.02.2021.

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 13