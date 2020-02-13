Дивись онлайн У кого більше? 1 сезон 15 випуск від 13.02.2021 на сайті Нового каналу просто зараз!

Подружня пара – Макс Узол і Ольга Манько – вирушать на Занзібар. На острові їм доведеться буквально виживати три важких дня. Той, хто заробить більше грошей, отримає можливість провести час за шикарною вечерею з морепродуктами на острові-примарі. Той, хто програє, буде покараний і стрибне з високої скелі в бурливий Індійський океан. У тревел-шоу У кого більше? 2021 Ольга Манько працюватиме офіціанткою, танцюватиме тверк і допомагатиме зловісному шаманові. А її чоловік Макс Узол влаштується працювати охоронцем, буде ловити морських їжаків і збирати спеції. Хто з них зможе зірвати джек-пот і провести незабутній вечір на узбережжі? А хто стрибне зі скелі? Це ти дізнаєшся у тревел-шоу У кого більше? 1 сезон 15 випуск від 13.02.2021 на Новому каналі!

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 14