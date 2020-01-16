В 12 выпуске тревел-шоу У кого больше? 1 сезон от 16.01.2021 в игру вступили любящие супруги Ольга Манько и Максим Узол. Их ждало work-путешествие по не туристическому Таиланду, в котором они не узнали знакомые райские пейзажи! Зато познали таиландские реалии: дикие законы, варварство и смертельно опасные хищники. Куда привела пару погоня за мечтой? Узнай ответ прямо сейчас!

Чтобы заработать как можно больше таиландских батов, ведущие были готовы на все. Оля стала товарищем по рюмке для состоятельной рестораторши Таиланда и получала зарплату за то, что она пила с «госпожой» просекко на берегу океана. А вот Макс пожертвовал самым ценным – больной ногой – ради того, чтобы стать официантом на роликах одного из крупнейших ресторанов мира и заработать приличную сумму денег. Однако это только первый день их соревнований! Что же происходило дальше? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн проект У кого больше? 1 сезон 12 выпуск от 16.01.2021 на сайте Нового канала.

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