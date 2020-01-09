В проекте У кого больше? 1 сезон 11 выпуск от 09.01.2020 смотри онлайн новые приключения украинских журналистов за рубежом! На этот раз Валик и Алина отправятся в Непал, где попытаются заработать как можно больше денег. Что подготовила родина Будды украинцам? Узнай прямо сейчас!

И Алина и Валик надеются на легкий заработок и победу и как огня боятся поражения. И не зря, ведь в 11 выпуске тревел-шоу У кого больше? побежденный получит очень экстремальное и опасное наказание – полет над пропастью глубиной 240 этажей и длиной 2 километра. А какое вознаграждение ждет победителя?

В первый день Валик и Алина спешат на работу, которую нашли еще в Украине. Алина будет работать в роботизированном ресторане, а Валик – на швейной фабрике. Но самым сложным будет третий день трудотерапии. Соперники подберут друг другу адские вакансии в надежде, что оппонент просто сдастся и откажется от выполнения работы. Кому из соперников удастся проявить себя лучше и заработать больше денег? Не пропусти приключения бесстрашных ведущих в экзотических странах – смотри онлайн проект У кого больше? 1 сезон 11 выпуск на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн У кого больше? сезон 1 выпуск 10