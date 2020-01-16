У 12 випуску тревел-шоу У кого більше? 1 сезон від 16.01.2021 в гру вступило любляче подружжя Ольги Манько та Максима Узола. На них чекала work-подорож до нетуристичного Таїланду, у якій вони не впізнали знайомі райські пейзажі! Натомість пізнали таїландські реалії: дикі закони, варварство та смертельно небезпечні хижаки. Куди привела пару гонитва за мрією? Дізнайся відповідь просто зараз!

Щоб заробити якомога більше таїландських батів, ведучі були готові на все. Оля стала товаришкою по чарці для заможної рестораторки з Таїланду та отримувала зарплатню за те, що вона пила з «пані» просеко на березі океану. А от Макс пожертвував найціннішим – хворою ногою – заради того, щоб стати офіціантом на роликах одного з найбільших ресторанів світу та заробити чималеньку суму грошей. Проте це тільки перший день їхніх змагань! Що ж відбувалося далі? Дізнайся вже за мить – дивись онлайн проект У кого більше? 1 сезон 12 випуск від 16.01.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 11