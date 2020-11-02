Смотри 10 выпуск У кого больше? на Новом канале! Макс Узол и Оля Манько узнают, что такое по-настоящему тяжелая работа в Танзании. Супругам придется отставить подальше сантименты и сразиться не на жизнь, а на деньги. Победитель получит в подарок дорогостоящее сафари, а проигравший отправится под землю.

В первый день Макс будет работать на туристов. Он поднимется на знаменитую гору Килиманджаро. Потом ему придется снизить планку – ведущий будет делать сандалии и даже побывает на местной свалке!

Оля Манько узнает, как выглядит бьюти-индустрия в Танзании. Ведущая устроится на работу в салон красоты. Научится ли она плести брейды за один день? Смотри в шоу У кого больше? 10 выпуск.

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