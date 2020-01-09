У проєкті У кого більше? 1 сезон 11 випуск від 09.01.2020 дивись онлайн нові пригоди українських журналістів за кордоном! Цього разу Валік і Аліна вирушать в Непал, де спробують заробити якомога більше грошей. Що підготувала батьківщина Будди українцям? Дізнайся просто зараз!

І Аліна, і Валик сподіваються на легкий заробіток і перемогу, та як вогню бояться поразки. І не дарма, адже в 11 випуску тревел-шоу У кого більше? переможений отримає дуже екстремальне та небезпечне покарання – політ над прірвою глибиною 240 поверхів і довжиною 2 кілометри. А яка винагорода чекає на переможця?

У перший день Валік і Аліна поспішають на роботу, яку знайшли ще в Україні. Аліна працюватиме в роботизованому ресторані, а Валик – на швейній фабриці. Проте найскладнішим буде третій день працетерапії. Суперники підберуть одне одному пекельні вакансії з надією, що опонент просто здасться і відмовиться від виконання роботи. Кому з суперників вдасться проявити себе краще та заробити більше грошей? Не пропусти пригоди безстрашних ведучих у екзотичних країнах – дивись онлайн проєкт У кого більше? 1 сезон 11 випуск на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн У кого больше? сезон 1 випуск 10