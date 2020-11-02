Video: Макс підкорює Кіліманджаро, а Оля стає королевою секонд-хенду. У кого більше? Сезон 1. Випуск 10

Дивіться онлайн шоу У кого більше 10 випуск на Новому каналі. Нове шоу У кого більше ефір від 02.11.2020, дивіться онлайн 10 випуск
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02 листопада

Макс підкорює Кіліманджаро, а Оля стає королевою секонд-хенду. У кого більше? Сезон 1. Випуск 10

Дивись 10 випуск У кого більше? на Новому каналі! Макс Узол і Оля Манько дізнаються, що таке по-справжньому важка робота в Танзанії. Подружжю доведеться відставити подалі сентименти і битися не на життя, а на гроші. Переможець отримає в подарунок дороге сафарі, а той, що програв, відправиться під землю.

У перший день Макс буде працювати на туристів. Він підніметься на знамениту гору Кіліманджаро. Потім йому доведеться знизити планку – ведучий буде робити сандалі і навіть побуває на місцевому звалищі!

Оля Манько дізнається, як виглядає б'юті-індустрія в Танзанії. Журналістка влаштується на роботу в салон краси. Чи навчиться вона плести брейди за один день? Дивись в шоу У кого більше? 10 випуск.

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Макс підкорює Кіліманджаро, а Оля стає королевою секонд-хенду. У кого більше? Сезон 1. Випуск 10
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