В 1 випуску У кого більше? подружжя Макс Узол і Оля Манько змагатимуться між собою в умінні заробляти гроші.

Макс навчиться робити масаж для коней і спробує торгувати кокосами на острові, де цей горіх росте на кожному кроці. Оля навчиться танцювати місцевий танець сегу, спробує себе в ролі прибиральниці громадського туалету і познайомиться з місцевим політиком! Впливовий чоловік накине оком на симпатичну українку. В Олі боротимуться два почуття – вірність чоловікові і бажання перемогти. Хто заробить більше рупій і отримає нагороду? Дізнайся просто зараз – дивись У кого больше? 1 випуск від 31.08.2020 на Новому каналі.

У кого більше? 1 cезон