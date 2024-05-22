Вечер стендапа имени Юрия Ткача считается открытым. Участники шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 13 выпуск от 22.05.2024 будут пытаться вызвать улыбку на лицах Леси Никитюк и Юрия Ткача с помощью неординарных и порой острых шуток.

Андрей Бережко из Никополя поразит всех присутствующих в студии шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 13 выпуск прожаркой судей, где ловко подметит специфические и довольно забавные особенности Леси и Юры. Не обойдет вниманием также любимого ведущего Валика. Понравятся ли комикам меткие шутки Андрея о них? До какого раунда сможет дойти юморист? И удастся ли Андрею выиграть главный приз – пятьдесят тысяч гривен? Расскажет лучшее развлекательное шоу страны Розсміши коміка по-Новому 13 выпуск от 22.05.2024.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 12 выпуск