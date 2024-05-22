22 травня

Стендап імені Юрія Ткача. Розсміши коміка по-Новому 2024. Випуск 13 від 22.05.2024

Вечір стендапу імені Юрія Ткача вважається відкритим. Учасники шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 13 випуск від 22.05.2024 намагатимуться викликати посмішку на обличчях Лесі Нікітюк та Юрія Ткача за допомогою неординарних і часом гострих жартів.

Андрій Бережко з Нікополя вразить всіх присутніх у студії шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 13 випуск просмажкою суддів, де влучно підмітить специфічні та досить кумедні особливості Лесі та Юри. Не омине увагою також улюбленого ведучого Валіка. Чи сподобаються комікам влучні жарти Андрія про них? До якого раунду зможе дійти гуморист? І чи вдасться Андрію виграти головний приз – п’ятдесят тисяч гривень? Розповість найкраще розважальне шоу країни Розсміши коміка по-Новому 13 випуск від 22.05.2024.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 12 випуск

Новий каналРозсміши коміка по-новому2024
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Стендап імені Юрія Ткача. Розсміши коміка по-Новому 2024. Випуск 13 від 22.05.2024

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