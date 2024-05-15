Блестящий юмор и разрывные шутки ждут тебя в шоу Розсміши коміка по-Новому 12 выпуск от 08.05.2024. Наши участники умеют замечать и удачно подчеркивать комичность обычных жизненных ситуаций, знакомых каждому из нас.

Ирина Левкун из Черновцов порадует судей проекта Розсміши коміка по-Новому своим стендап-выступлением, где самокритично расскажет о своей внешности и особенностях семейных застолий. А также поделится секретом, как стать в Турции своей. Но удастся ли Ирине рассмешить комиков? Смотри проект Розсміши коміка по-Новому 12 выпуск от 08.05.2024 и узнай ответ на этот вопрос.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 11 выпуск