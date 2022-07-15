Смотри новый выпуск диджитала проекта Нового канала Предметка. Переселенцы, героинями которого стала участница третьего сезона Супермодель по-украински, Катя Свинарчук и финалистка первого сезона Топ-модель по-украински Вика Рогальчук.

В новом выпуске «Предметка. Переселенцы» Вика рассказала, как уезжала из Украины, пока ее брат с семьей были в оккупации в Буче, как помогала запустить проект для украинских переселенцев за границей, а также свой новый аккаунт в Instagram. Катя поделилась секретом, как ей удалось найти работу в Париже и снять квартиру в сердце Франции.

Откровенные рассказы Кати Свинарчук и Вики Рогальчук смотри в выпуске Предметка. Переселенцы уже сейчас!

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