«Она тольки и ждала, когда я уеду»: Влада Роговенко рассказала, как ее выселила родная сестра

Участница проектов «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки» на Новом канале Влада Роговенко уехала от войны в Турцию. После сложной трехдневной дороги в Стамбул, девушка рассчитывала, что сможет немного расслабиться в гостях у сестры. Но получилось наоборот: родственница поспешила при возможности выселить Владу с маленьким сыном, и сейчас им приходится за большие деньги жить в отеле. Подробности читайте в материале. — Ни для кого не секрет, что у меня проблемные отношения с родственниками, — поделилась Влада в проекте

">«Предметка. Переселенцы» ведущему Сергею Никитюку. — Но тут такой момент, почему б и не помириться, подумала я… Тем более ехала в Турцию, честно говоря, особо не рассчитывая останавливаться у сестры. Но она предложила мне свою помощь, сказала, чтобы мы с малым приезжали к ней. Я приехала, но в итоге, лучше б не приезжала, потому что мы поссорились еще больше. По глупостям… Быт, деньги. Я не люблю мелочных людей, вот и все. Когда в семье критическим становится вопрос, связанный с деньгами, для меня это нонсенс. И я приняла решение уезжать, поняла, что лучше мне у сестры не находится, чтобы не создавать какого-то дискомфорта.

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Родная сестра Влады в итоге даже нашла повод, чтобы Влада не смогла вернуться хотя бы за своими вещами:

— Мы уехали и сейчас с малым живем в отеле в Алании. Вообще изначально я не собиралась переезжать, думала, что поеду получить вид на жительство и потом вернусь к сестре в Стамбул обратно. Но получилось так, что, видимо, она только и ждала, когда я уеду. После нашего отъезда она буквально через два дня написала, что к ним приезжают родственники, мол, найди себе, Влада, какое-то другое жилье. Такой вот «тонкий» намек. Приплела родственников, чтобы это не выглядело, что она меня выгоняет. Просто, мол, так получилось… Я сказал «окей», предупредила, что приеду вещи забрать. А она потом через маму передала, что вещи мои уже собраны, и спросила, куда мне их отправить. Детский сад, ей-богу. Так что пришлось нам остаться здесь, в отеле. Я хотела снять квартиру, но минимальный срок сдачи – 6 месяцев, а я не планирую в Турции так долго оставаться, хочу вернуться быстрее в Украину. Поэтому вот уже месяц мы живем в отеле в Алании.

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Проживание в гостинице обходится Владе с ребенком в «кругленькую» сумму, но другого варианта у девушки на данный момент нет:

— За ночь в гостинице я плачу 120 долларов, сейчас сезон начался. Никакой помощи для переселенцев из Украины в Турции нет. Есть группы людей, которые по собственной инициативе готовы помочь украинцам, они могут тебе купить продуктов, помочь найти риелтора, но денег никто не подкинет и бесплатно никуда не поселит. На сегодняшний день я потратила уже около 1500 долларов.

Как Владе Роговенко сейчас удается оплачивать отель и содержать себя с сыном, как они переносят разлуку с мужем и какие у девушки планы на будущее, смотрите в полном выпуске проекта «Предметка. Переселенцы» на YouTube Нового канала.