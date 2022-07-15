15 липня

Житло і виплати для біженців у Франції, центр для молоді: Віка Рогальчук і Катя Свинарчук. Предметка

Дивись свіжий випуск діджитал проекту Нового каналу Предметка. Переселенці, героїнями якого стала участниця третього сезону Супермодель по-українськи, Катя Свинарчук та фіналістка першого сезону Топ-модель по-українськи, Віка Рогальчук.

У новому випуску «Предметка. Переселенці» Віка розповіла, як виїжджала з України, поки її брат з родиною були в окупації в Бучі, як допомогала запустити проект для українських переселенців за кордоном, а також про свій новий акаунт в Instagram. Катя поділилась секретом, як їй вдалося знайти роботу в Парижі та винайняти квартиру в серці Франції.

Відверті розповіді Каті та Віки дивись в випуску Предметка. Переселенці вже зараз!

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