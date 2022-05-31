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«Прямые попадания снарядов… дома просто нет»: Аня Сулима – о квартире в Ирпене и соседях

«Прямые попадания снарядов… дома просто нет»: Аня Сулима – о квартире в Ирпене и соседях

Финалистка реалити «Эксы» на Новом канале, блогер Аня Сулима во втором выпуске спецпроекта «Предметка. Переселенці» рассказала, что произошло с ее квартирой в оккупированном Ирпене

Аня Сулима долго и тяжело собирала на собственное жилье в Ирпене. Уютная квартирка была мечтой блогера, и она целеустремленно шла к цели не один год. Но в конце февраля под Киев пришли российские оккупанты, цель которых – уничтожать все и всех на своем пути.

К счастью, в этот момент сама Аня была в другом городе:

– После Нового года мы искали новые баскетбольные клубы для Августа и рассматривали несколько вариантов. У нас был выбор – ехать домой в Ирпень, Сумы или Винницу, которую мы в конце концов и выбрали. И я верю, что у нас замечательный ангел-хранитель, который уберег и от Ирпеня, и от Сум, потому что в обоих этих городах был настоящий ад.

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Дом напротив, в нескольких метрах от нашего, просто как решето!

Сильная защита оказалась не только у Ани, но и у ее квартиры под Киевом:

– Квартира в Ирпене уцелела, наш дом стоит, и я до сих пор не понимаю, как это произошло! Дом напротив, в нескольких метрах от нашего, просто как решето! Прямые попадания снарядов из танков… Его просто нет. А наш по бокам разбит, но именно мой подъезд, который находится посредине, и моя квартира – целы, и даже окна, соседи говорят, не вылетели.

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Аня Сулима рассказала, что постоянно поддерживала контакт с соседями по ЖК, оставшимися дома, потому что им просто некуда было бежать:

– Мы с соседями с начала полномасштабной войны постоянно были на связи. Многие жители моего ЖК в Ирпене – это люди, которые бежали еще в 2014 году из Донецка и Луганска. Они купили квартиры, а война все равно догнала их уже здесь. И бежать дальше многим было некуда. Люди прятались по подвалам, но потом, через неделю оккупации, многие мои соседи все же покинули дома в Ирпене… На весь ЖК осталось не более 20 жильцов.

В интервью Сергею Никитуку Аня также рассказала, что некоторых ее соседей расстреляли, когда те пытались эвакуироваться из Ирпеня. Именно поэтому, когда девушка ехала по территории Украины к границе, больше всего боялась, что их маршрутку остановят оккупанты, а ее с маленькой сестрой расстреляют на месте.

Больше об эвакуации Ани и ее младшей сестры в Польшу, об условиях жизни за границей, оформлении документов и отношении поляков к украинцам – в полном выпуске «Предметка. Переселенці» с Аней Сулимой и Таней Брык.

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