Таня Брык рассказала, почему выбрала Ирландию, и какие сервисы там работают для украинцев

Победительница «Супер Топ-модель по-украински» из-за нападения российских войск на Украину вынуждена была эвакуироваться из родного Николаева под обстрелами. Как страну для временного убежища Таня выбрала Ирландию. Каким был ее путь, почему именно эта страна, и какие документы там нужно оформлять украинцам, модель рассказала во втором выпуске проекта «Предметка. Переселенцы» на YouTube Нового канала.

— Я решила, что буду ехать в страну, где все говорят на языке, который я понимаю, — объяснила ведущему «Предметки», Сергею Никитюку Таня. — Я хорошо знаю английский, поэтому в англоязычной стране буду полезнее, смогу работать. Модельный контракт сейчас нет смысла искать, ведь я понимаю, что не смогу спокойно улыбаться на камеру, потому что у меня в голове просто бардак.

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Путь из Николаева в Ирландию для Тани длился почти неделю:

– Сначала я приехала в небольшой городок возле польской границы, оттуда поехала в Варшаву на автобусе. Когда была там, мне написал друг из Николаева, который живет сейчас во Вроцлаве, и пригласил в гости. Я поехала к нему поездом, провела во Вроцлаве двое суток и купила билеты на самолет в Ирландию. Кстати, будьте внимательны, если вы также планируете лететь, не берите авиабилеты через Британию, потому что все равно вам потребуется виза. Мы летели по маршруту Вроцлав – Дюссельдорф – Дублин.

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Таня Брык призналась, что после пересечения границы украинцам все пытаются помочь, поэтому она потратила совсем немного собственных денег:

— У меня с собой было 700 долларов наличными и немного на карте. Из них я потратила около 200 долларов на билет на самолет в Ирландию и всё. Когда ты пересекаешь украинскую границу, все так хотят помочь, что ты можешь вообще не тратить деньги. До конечной точки (у меня это был Вроцлав) для тебя все билеты бесплатные.

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— Когда мы прилетели в Ирландию на паспортном контроле спросили, есть ли у нас друзья в Ирландии, нужна ли помощь с поселением. Мы отдали паспорта и еще несколько часов ждали в аэропорту. Потом всех украинцев разделили на группки и усадили в бусы. Это была такая комедия! Поздняя ночь, мы все сидим в этом бусе и не понимаем, куда нас везут, нам никто ничего не говорит. Мы ехали часа 2-3, мой телефон почти разрядился… Подруга меня подбила все-таки спросить у водителя, куда мы едем. Но он говорил: «Минутку, минутку», кому-то постоянно звонил и спорил из-за денег. Думаю: «Боже нас что, везут продавать? Куда мы едем?!». Но в конце концов все было хорошо, и нас довезли в гостиницу, где мы сейчас бесплатно живем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Bryk (@tatyana_bryk)

Таня рассказала, что украинцам в Ирландии помогают с жильем в небольших городках, селят в отеле бесплатно на 6 месяцев, но скорее все этот срок продлят на год. Также украинцы в Ирландии могут получать ежемесячные выплаты после оформления документов, это около 200 долларов на взрослого человека в неделю и 115 долларов на ребенка.

— Нам дали несколько дней, чтобы прийти в себя, потом к нам пришел в отель социальный работник и рассказал, какие документы нужно сделать. Заполняли мы их прямо в гостинице. Сначала нужно было сделать PPS number (вроде нашего идентификационного кода), после этого нужно получить Public Service Card, но запись делают преимущественно на месяц вперед. Коротко об Ирландии: здесь все очень медленные, и очень много бюрократии!

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Таня рассказала, что не планирует получать статус беженки, ведь это накладывает на нее определенные ограничения:

— Если оформлять в Ирландии статус беженца, нельзя покидать город, где вы находитесь, и нельзя полгода работать. Но я хочу побыстрее найти здесь работу по специальности, иметь возможность при желании поехать в другой город, потому и не оформляла беженичество.

В «Предмете» Таня Брык также рассказала, как в ее жизнь пришла война, почему родители остались под взрывами в Николаеве, куда она хочет уехать из Ирландии и планирует ли возвращаться в Украину. Смотрите в полном видео втором выпуске проекта Нового канала «Предметка. Переселенцы».