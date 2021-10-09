Юля Чигринец о свадьбе, будущем ребенке, интимных тату и новой работе. Предметка

Осенний сезон спецпроекта Предметка продолжается! Встречай второй выпуск! На этот раз на откровенный разговор к Сергею Никитюку пришла Юля Чигринец – финалистка четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки». В интервью девушка поделилась, как изменилась ее жизнь после учебы в Школе леди; ответила, удалось ли ей побороть алкогольную зависимость и до сих пор ли она влюблена в дворецкого дома «Пацанок». Юля также рассказала о будущем ребенке и как едва не вышла замуж за египтянина. Все самое интересное – в новом выпуске Предметки!

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