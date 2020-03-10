Вика Рогальчук о дружбе после секса, отношениях с Богданом и стиле. Предметка с Сергеем Никитюком

Финалистка первого сезона «Топ-модель по-украински» 19-летняя Вика Рогальчук в спецпроекте «Предметка» с Сергеем Никитюком откровенно рассказала, какими были их отношения с актером и блогером Богданом Шелудяком и почему они расстались. Как родилось имя Instagaram-аккаунта Вики, и за что девушка считает себя особенной. Как Вика создает образы, как оказалась за диджейским пультом и почему она так часто летает в Китай, модель рассказала в первом выпуске третьего сезона спецпроекта «Предметка».

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