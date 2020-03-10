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Новий канал / Предметка / Віка Рогальчук про дружбу після сексу, відносини з Богданом і стиль. Предметка з Сергієм Нікітюком
10 березня

Віка Рогальчук про дружбу після сексу, відносини з Богданом і стиль. Предметка з Сергієм Нікітюком

Фіналістка першого сезону «Топ-модель по-українськи» 19-річна Віка Рогальчук в спецпроекті «Предметка» з Сергієм Нікітюком відверто розповіла, якими були їхні стосунки з актором і блогером Богданом Шелудяком й чому вони розійшлися. Як народилося ім'я Instagaram-аккаунта Вікі, та за що дівчина вважає себе особливою. Як Віка створює образи, як опинилася за діджейським пультом і чому вона так часто літає в Китай, модель розповіла в першому випуску третього сезону спецпроекту «Предметка».

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Віка Рогальчук про дружбу після сексу, відносини з Богданом і стиль. Предметка з Сергієм Нікітюком
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