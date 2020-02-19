Маша Шевченко про последний показ Готье, сестер Хадид и дефиле у Armani. Предметка. Спецвыпуск

Участница первого сезона проект «Топ-модель по-украински» Маша Шевченко в начале февраля приняла участие в показах сразу двух известных во всем мире брендов - Jean-Paul Gaultier и Armani. Мы пригласили модель стать героиней спецвыпуска проекта «Предметка» с Сергеем Никитюком, чтобы узнать больше о поездке в Париж, последнем показе Готье и знакомстве с Дитой фон Тиз и сестрами Хадид. Оказалось, Белла – та еще сучка!

Смотри все подробности в спецвыпуске проекта «Предметка» прямо сейчас!

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