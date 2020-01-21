Мальвина про 100 тысяч призовых, давление на проекте и работу помощником судьи. Предметка с Сергеем Никитюком

Героиней нового выпуска спецпроекта "Предметка" с Сергеем Никитюком стала победительница третьего сезона Топ-модель по-украински Мальвина Чукля. Во время интервью девушка рассказала, куда и как быстро потратила выигранные 100 тысяч гривен, почему готова на любую работу и планирует ли переезд в Киев. А также Мальвина впервые призналась, как ей удалось пережить смерть отца, найти в себе силы вернуться на проект и суметь пройти длинный путь в реалити, не смотря на постоянные нападки конкуренток. Всё о жизни Мальвины до, во время и после проекта – смотрите в полном выпуске Предметки с Сергеем Никитюком.

"Предметка" - это спецпроект Нового канала с экспертом Топ-модели по-украински Сергеем Никитюком. Все, что зрители хотели узнать о выпускниках модельного реалити, блогерах, артистах и других успешных украинцах, можно будет увидеть в откровенных беседах. Особенность формата Предметки в том, что гость сам выбирает тему диалога. Для этого на планшете ему нужно выбрать в любом порядке предложенные Сергеем Никитюком предметы, за каждым из которых скрывается определённая тема. А вот какая именно тема, для гостя остается тайной, пока он не сделает свой выбор!

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