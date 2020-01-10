Гостьей нового выпуска спецпроекта "Предметка" с Сергеем Никитюком стала участница третьего сезона реалити "Супермодель по-украински" Катя Свинарчук. За три года девушка успела кардинально изменить свою жизнь: похудеть на 15 кг, устроиться на работу в международную компанию и стать достаточно успешным блогером. Что происходит в личной жизни Кати? Почему девушка не работает моделью? О двух высших образованиях, мечтах о свадьбе, ценах на посты в блоге и работу с французским модным брендом – смотрите в видео!

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