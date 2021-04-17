Сестри Панови про перемогу в «Від пацанки до панянки», афери після проекту та особисте життя. Предметка

У новому випуску Предметки на відверту розмову з Сергієм Нікітюком прийшли відразу дві героїні – сестри-близнючки Саша та Віка Панови. Глядачі дізналися про них завдяки реаліті «Від пацанки до панянки», п'ятий сезон якого Новий канал показує щопонеділка о 19:00.

Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Сестри залишили проект у сьомому випуску, всього за декілька тижнів до фіналу. Чи згодні вони з рішенням викладачів? Як змінилося життя Саші та Віки після навчання у Школі леді? Чи вдалося їм покінчити з аферами? Що відбувається в особистому житті сестер і які плани вони будують на найближче майбутнє? Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

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