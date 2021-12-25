Саша Громлюк о романе с админом, привилегиях, сливе в финале и работе у Шефа. Предметка

Суперфиналист кулинарного реалити «Адская кухня» Александр Громлюк стал героев нового выпуска спрецпроекта Предметка пост-шоу с Сергеем Никитюком. Во время откровенного разговора с ведущим кулинар рассказал о романе с администратором проекта, привилегиях, которые он получил благодаря этой романтической истории, и зависти со стороны конкурентов. Кроме того, Саша признался, почему считает свой проигрыш несправедливым и что происходит в его личной жизни сейчас. Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки! Скорее включай выпуск, чтобы узнать самые сочные подробности!

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