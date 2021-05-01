Video: Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка. В интервью с Сергеем Никитюком девушка вспомнила закадровые подробности съемок КДН, призналась, какие отношения царили между актерами на съемочной площадке и был ли у нее на самом деле роман с Богданом Шелудяком. Карина также разоткровенничалась о личном – рассказала, как познакомилась со своим мужем, как он сделал ей предложение и как прошли партнерские роды.