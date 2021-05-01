Video: Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка

Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка. В интервью с Сергеем Никитюком девушка вспомнила закадровые подробности съемок КДН, призналась, какие отношения царили между актерами на съемочной площадке и был ли у нее на самом деле роман с Богданом Шелудяком. Карина также разоткровенничалась о личном – рассказала, как познакомилась со своим мужем, как он сделал ей предложение и как прошли партнерские роды.
Новый канал / Предметка / Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка
01 мая

Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка

Сезон откровений и шокирующих признаний в Предметка пост-шоу продолжается! Героиней нового выпуска стала Карина Аввакумова (Гаврилюк) – звезда популярного украинского сериалити «Киев днем и ночью». В интервью с Сергеем Никитюком девушка вспомнила закадровые подробности съемок КДН, призналась, какие отношения царили между актерами на съемочной площадке и был ли у нее на самом деле роман с Богданом Шелудяком. Карина также разоткровенничалась о личном – рассказала, как познакомилась со своим мужем, как он сделал ей предложение и как прошли партнерские роды. Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка
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