Новый каналПредметка
22 ноября

Богдан Горносталь о неравных условиях, предвзятости Шефа и своей жесткой подставе. Предметка

Сезон Предметки продолжается! В одиннадцатом выпуске реалити «Адская кухня», которое Новый канала показывает по понедельникам в 19:00, вместе с Катей Лавриненко Шеф Алекс Якутов отправил домой и Богдана Горносталя. После вылета из проекта, парень встретился с Сергеем Никитюком на съемках Предметки и рассказал всю закулисную правду об Адской кухне. Скорее включай выпуск, чтобы узнать самые сочные подробности! 

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Богдан Горносталь о неравных условиях, предвзятости Шефа и своей жесткой подставе. Предметка
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