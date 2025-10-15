15 жовтня

Поле 3 сезон 8 випуск: дивитися онлайн від 15.10.2025

Дивись онлайн Поле 3 сезон 8 випуск від 15.10.2025 – не пропусти історії життя сильних людей, які пролунають на проєкті!

На полі зібралися учасники, яких об’єднує сила духу, відвага та любов до своєї справи. Серед них – викладачка, яка у 2014 році стала волонтеркою, а згодом приєдналася до лав військових. Вона розповість про своє життя, про одруження в Авдіївці та спогади, що назавжди залишилися в серці.

Інженер-розробник Михайло також вразить гравців проєкту Поле своєю історією. Він допомагає українським військовим, створюючи на 3D-принтері важливі деталі й вироби, що рятують життя на фронті. Ці істторії доводять, що справжня сила в діях, які щоденно допомагають іншим. Дізнайся більше про інших героїв цієї гри – дивись проєкт Поле 8 випуск 3 сезон від 15 жовтня 2025 у хорошій якості на сайті Нового каналу!

