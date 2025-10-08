Дивись онлайн Поле 3 сезон 7 випуск від 08.10.2025 – пропусти нові захопливі дуелі та перевірку знань у найрізноманітніших темах. Хто проявить найкращу кмітливість і зможе пройти далі? Чи залишиться твій фаворит на полі? Всі відповіді – у 7 випуску телевікторини!

Гравці Поле змагатимуться у категоріях Євробачення, вгадуватимуть за фото винаходи людства та відомі професії, визначатимуть за кадрами з фільмів легендарні комедії та навіть вусатих і бородатих чоловіків шоу-бізнесу. Хто покаже найкращий результат у цій грі? Кому вдасться вибороти перемогу за секунду до поразки та закінчення часу на таймері? Вмикай проєкт Поле 7 випуск 3 сезон від 08 жовтня 2025 – дивись онлайн у хорошій якості на сайті Нового каналу!

