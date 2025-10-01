Поле 3 сезон 6 випуск: дивитися онлайн від 01.10.2025

Дивись онлайн Поле 3 сезон 6 випуск від 01.10.2025 – не пропусти справжнє протистояння поколінь! Хто розгадає ребуси швидше: школяр Тимофій або вчитель інформатики Микола?

На полі гравці зануряться у світ знайомих і водночас несподіваних тем. На них чекають завдання про свята та фестивалі, улюблену вуличну їжу, волонтерство, а також непрості випробування на логіку й кмітливість. Чи зможуть учасники швидко назвати місця для побачень і відгадати зашифровані культові фільми лише за кількома словами?

Фінал обіцяє напругу до останньої секунди: школяр Тимофій спробує перевершити вчителя Миколу в раунді з ребусами. Хто з учасників проявить найкращі знання й зможе пройти далі? Проєкт Поле 6 випуск 3 сезон від 01 жовтня 2025 дасть всі відповіді – дивись онлайн в хорошій якості на сайті Нового каналу.

