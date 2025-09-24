Смотри онлайн Поле 3 сезон 5 выпуск от 24.09.2025! Познакомься с талантливым хирургом Дмитрием, который не только врач по призванию, но и добровольный спасатель. Участник расскажет, как отважно работал в больнице Мариуполя, помогая людям в самые трудные времена. Узнай больше – смотри проект Поле 5 выпуск на сайте Нового канала!

В решающем раунде первой игры участники попробуют распознать языки мира лишь по коротким приветствиям. Помогут ли филологу Виктории её знания, чтобы обыграть соперника, и с кем она сойдётся в поединке? Каждое правильное определение даёт шанс приблизиться к главному призу в 250 тысяч гривен! Кто покажет лучший результат и последним выйдет из игры победителем? Узнай прямо сейчас – смотри проект Поле 5 выпуск 3 сезон от 24 сентября 2025 онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала.

