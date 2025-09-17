Поле 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн от 17.09.2025

Смотри онлайн Поле 3 сезон 4 выпуск от 17.09.2025! На этот раз эмоции на пределе, ведь один из игроков сумел пройти три раунда подряд и получил новый бонус сезона – золотую территорию на 21 клетку и пять секунд преимущества в баттлах. Кто осмелится бросить ему вызов?

Участников ждет квиз о популярных развлечениях выходных – от сбора грибов до похода в парк аттракционов или отдыха в SPA. Не менее захватывающей станет кулинарная дуэль. Игрокам предстоит угадать посуду, кухонную технику и блюда из теста. Насколько хорошо игроки знают кухню и выпечку? Кто профи в украинских телешоу и сможет легко назвать все популярные программы? Чьи знания в растительном мире окажутся лучше, чем у соперника? Смотри онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала проект Поле 4 выпуск 3 сезон от 17 сентября 2025, чтобы узнать все ответы.

