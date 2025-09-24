Дивись онлайн Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025! Познайомся з талановитим хірургом Дмитром, який не лише лікар за покликанням, а й добровільний рятувальник. Учасник розповість, як відважно працював у лікарні Маріуполя, допомагаючи людям у найважчі часи. Дізнайся більше – дивись проєкт Поле 5 випуск на сайті Нового каналу!

У вирішальному раунді першої гри учасники спробують впізнати мови світу лише за короткими привітаннями. Чи допоможуть філологині Вікторії її знання, щоб обіграти суперника, і з ким вона зійдеться у двобої? Кожне правильне визначення дає шанс наблизитися до головного призу у 250 тисяч гривень! Хто покаже найкращий результат та останнім вийде з гри переможцем? Дізнайся зараз – дивись проєкт Поле 5 випуск 3 сезон від 24 вересня 2025 онлайн в хорошій якості на сайті Нового каналу.

Поле

Поле 3 сезон

Поле 3 сезон 4 випуск