24 вересня

Поле 3 сезон 5 випуск дивитися онлайн

Дивись онлайн Поле 3 сезон 5 випуск від 24.09.2025! Познайомся з талановитим хірургом Дмитром, який не лише лікар за покликанням, а й добровільний рятувальник. Учасник розповість, як відважно працював у лікарні Маріуполя, допомагаючи людям у найважчі часи. Дізнайся більше – дивись проєкт Поле 5 випуск на сайті Нового каналу!

У вирішальному раунді першої гри учасники спробують впізнати мови світу лише за короткими привітаннями. Чи допоможуть філологині Вікторії її знання, щоб обіграти суперника, і з ким вона зійдеться у двобої? Кожне правильне визначення дає шанс наблизитися до головного призу у 250 тисяч гривень! Хто покаже найкращий результат та останнім вийде з гри переможцем? Дізнайся зараз – дивись проєкт Поле 5 випуск 3 сезон від 24 вересня 2025 онлайн в хорошій якості на сайті Нового каналу.

Поле

Поле 3 сезон

Поле 3 сезон 4 випуск

Новий каналПолеСезон 3
Новини каналу
Новини каналу
Поле 3 сезон 5 випуск дивитися онлайн

«Це мій біль»: чого Фімі Константиновському не вистачає в гумористичних шоу

24 вересня
Поле 3 сезон 5 випуск дивитися онлайн

«Мені поставили діагноз»: Юлія Буйновська – про роботу з психологом

23 вересня
Поле 3 сезон 5 випуск дивитися онлайн

«У нас схожі долі»: з ким із українських зірок тісно спілкується Андрій Черепущак?

23 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь