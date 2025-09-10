Смотри онлайн Поле 3 сезон 3 выпуск от 10.09.2025 и узнай, от какой дуэли у ведущего Фимы Константиновского по коже побегут мурашки!

В этом выпуске шоу Поле игроки столкнутся с новинкой в игре – аудиокатегорией. Участники будут угадывать животных, насекомых и повседневные звуки только по их звучанию. Некоторые решатся пройти три игры подряд ради бонусных секунд в следующих раундах. Сможет ли участник продержаться так долго? Покажет интеллектуально-развлекательное шоу Поле! А еще не пропусти встречу двух почти одинаковых людей, которые до этого не знали друг друга, но случайно стали соперниками на поле. Смотри онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала проект Поле 3 выпуск 3 сезон от 10 сентября 2025.

