Смотри онлайн Поле 3 сезон 2 выпуск от 03.09.2025! Тебя ждут дуэли, которые заставят и смеяться, и удивляться широким знаниям игроков! Участники погрузятся в мир магии, украинского спорта, детского киноискусства, а еще попытаются угадать по фото обложек альбомов мировых и украинских звезд. Но это не у всех просто получится. Кто не узнает альбом Монатика? Кто растеряется, глядя на культовые обложки ABBA и Queen? Ответ даст 2 выпуск телевикторины Нового канала Поле.

Не менее увлекательной станет битва фанатов мира Гарри Поттера. Выросший на этой истории тату-мастер Александр встретится с юной и пылкой фанаткой Кирой. Кто из них сможет назвать больше персонажей и магических существ? Победит самый сильный, и не благодаря магии, а знаниям! Смотри онлайн в хорошем качестве на сайте Нового канала проект Поле 2 выпуск 3 сезон от 27 августа 2025 года!

