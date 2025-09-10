Дивись онлайн Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025 та дізнайся, від якої дуелі у ведучого Фіми Константиновського підуть мурахи по шкірі!

У цьому випуску шоу Поле гравці зіткнуться з новинкою в грі – аудіокатегорією. Учасники будуть вгадувати тварин, комах та повсякденні звуки лише за їхнім звучанням. Дехто наважиться пройти три гри поспіль заради бонусних секунд у наступних раундах. Чи зможе учасник протриматися так довго? Покаже інтелектуально-розважальне шоу Поле! А ще не пропусти зустріч двох майже однакових людей, які до цього не знали один одного, але випадково стали суперниками на полі. Дивись онлайн у гарній якості на сайті Нового каналу проєкт Поле 3 випуск 3 сезон від 10 вересня 2025.

