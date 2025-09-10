10 вересня

Поле 3 сезон 3 випуск дивитися онлайн

Дивись онлайн Поле 3 сезон 3 випуск від 10.09.2025 та дізнайся, від якої дуелі у ведучого Фіми Константиновського підуть мурахи по шкірі!

У цьому випуску шоу Поле гравці зіткнуться з новинкою в грі – аудіокатегорією. Учасники будуть вгадувати тварин, комах та повсякденні звуки лише за їхнім звучанням. Дехто наважиться пройти три гри поспіль заради бонусних секунд у наступних раундах. Чи зможе учасник протриматися так довго? Покаже інтелектуально-розважальне шоу Поле! А ще не пропусти зустріч двох майже однакових людей, які до цього не знали один одного, але випадково стали суперниками на полі. Дивись онлайн у гарній якості на сайті Нового каналу проєкт Поле 3 випуск 3 сезон від 10 вересня 2025.

Поле

Поле 3 сезон

Поле 3 сезон 2 выпуск

Новий каналПолеСезон 3
Новини каналу
Новини каналу
Поле 3 сезон 3 випуск дивитися онлайн

Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої

10 вересня
Поле 3 сезон 3 випуск дивитися онлайн

«Взяв зубну щітку й маску рестлера»: Фіма Константиновський – про курйози на гастролях

10 вересня
Поле 3 сезон 3 випуск дивитися онлайн

«Суперсирний попкорн, кицька та дружина»: що робить щасливим Васю Байдака

09 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь